Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar - Haberler
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Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar

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İstanbul'da sahte aşı kartı düzenlediği için tutuklanan 3 hemşire için yürütülen soruşturmada, olayın detayları ortaya çıktı. Hemşirelerin bazı hastalara yarım doz aşı vurduğu, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan sattığı öğrenildi. Kendilerine tanımlanan 4. dozu bile başkalarına sattığı belirtilen hemşirelerin vicdanlarını rahatlatmak için ise aldıkları paralarla ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğu ifade edildi.

İstanbul'da özel bir hastanenin çalışanlarının usulsüzlük yaptığı şikayetleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Randevulu kişilere aşı yapmış gibi gösterdikleri, onlarca doz aşıyı irtibatlı oldukları kişilere satıp, sahte aşı kartı oluşturdukları belirlenen kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

3 HEMŞİRE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, 3 hemşire ile hastane dışında irtibatlı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Eldeki delillere göre hareket eden mahkeme 3 hemşireyi tutuklama kararı verdi. Polis, zanlıların cep telefonları ve bilgisayarlarını da incelemeye aldı. Karşılıklı görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.

VİCDANLARINI RAHATLATMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Hemşirelerin karşılıklı görüşmelerinde, amirlerine yakalanmamak için birbirlerini ikaz ettiği ve sattıkları koronavirüs aşılarından kazandıkları parayla ilgili konuştukları belirlendi. Konuşmalar bununla da sınırlı kalmadı. Şüphelilerin vicdanlarını rahatlatmak için fikir alışverişinde bulundukları da ortaya çıktı. Kazandıkları haksız kazançla 'paranın hayrı olsun' diyerek ihtiyaç sahibi olarak gördükleri şahıslara maddi yardımda bulundukları ve bulunmayı planladıkları anlaşıldı. Mali Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanacak.

DOLU ŞİŞELERİ 150 LİRADAN SATMIŞLAR

TRT'nin haberine göre, sahte aşı kartı üretip vurulmayan dozu da başkasına vuran hemşireler, gerçekten aşı olmuş kişilere de yarım doz aşı yapmış. Dolu aşı şişelerini ise 150 liradan, boşları ise 20 liradan satmışlar. Nisan-mayıs ayları arasında yaşanan bu olayda boş aşı şişelerindeki sıvıların ne olduğu ve kimlere enjekte edildiği ise halen muamma.

Ayrıca, hemşirelerin kendilerine tanımlanan 4. doz aşıları da sattığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandıSon Dakika: İstanbul'da sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire tutuklandı

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar
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Haber: Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar - Haberler
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