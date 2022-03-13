Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandıVAN Hakkari'de sahte altın kullanarak kuyumcuyu dolandıran 4 şüpheli, Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

HAKKARİ (İHA) - Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

VAN Hakkari'de sahte altın kullanarak kuyumcuyu dolandıran 4 şüpheli, Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Mart 2022 tarihinde Hakkari'de sahte altın kullanmak suretiyle bir kuyumcunun dolandırılması olayı ile ilgili şüpheli şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslar tespit edilmiş ve operasyonla 4 şüpheli şahıs yakalanmış. Yapılan aramalarda şüphelilerin suçtan elde ettikleri; 28 bin 825,5 TL ve 900 Dolar nakit para, 4 adet imitasyon bilezik, 2 adet çeyrek altın, 6 adet telefona el konulmuştur. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - 3. Sayfa

Hakkari, Polis, Mart, Van, 3. Sayfa, Haberler

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