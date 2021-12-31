Sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Sahte alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte alkol üreterek sattığı iddia edilen bir şahıs jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanırken, operasyonda ayrıca litrelerce kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte alkol üreterek sattığı iddia edilen bir şahıs jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanırken, operasyonda ayrıca litrelerce kaçak alkol ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olay, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede İ.G., isimli şahsın sahte alkol üreterek sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şahsın evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 12 litre sahte şarap, 90 litre alkol yapımında kullanılan şıra, 3 adet alkol imalatında kullanılan varil, 4 adet alkol imalatında kullanılan bidon, 1 adet şişe kaplama makinesi ve alkol imalatında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirdi.

Olayın ardından İ.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

3 saat sopayla dövülerek öldürüldü! Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

 Yozgat'tan acı haber! Uzman jandarma çavuş, silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

Yozgat'tan acı haber! Uzman jandarma çavuş, silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title