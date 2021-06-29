Şahsiyet yeni bölüm ne zaman? Şahsiyet 1. bölüm bugün var mı? Şahsiyet 2. fragmanı yayınlandı mı?
Ekranları sevilen dizisi Şahsiyet bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Şahsiyet dizisi izlemek isteyen izleyiciler Şahsiyet yeni bölüm ne zaman, Şahsiyet 1. bölüm bugün var mı, Şahsiyet son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Şahsiyet bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Şahsiyet dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Şahsiyet yeni bölüm ne zaman, Şahsiyet 2. bölüm bugün var mı, Şahsiyet yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…
ŞAHSİYET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Şahsiyet 1. Bölüm Fragmanı yayında. Usta oyuncu kadrosu ve soluksuz izlenecek sürükleyici hikayesi ile fırtınalar estiren dizi 'Şahsiyet'in nefes kesen ilk bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu.
47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren ve tüm dünyanın dikkatini çeken dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.