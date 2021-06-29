Şahsiyet saat kaçta? Şahsiyet oyuncuları gerçek isimleri! Şahsiyet 1. bölüm fragmanı izle!
17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, Dizi Puhutv'de yayınlanan Şahsiyet 1. bölüm fragmanı izle! Şahsiyet nerede çekildi? Şahsiyet kaç bölüm? Şahsiyet oyuncular isimleri! Şahsiyet dizisi konusu nedir?
Şahsiyet, Ay Yapım imzalı, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere'nin rol aldığı gerilim ve suç türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Şahsiyet oyuncular isimleri! Şahsiyet dizisi konusu nedir?
ŞAHSİYET OYUNCULARI
Haluk Bilginer, Agâh Beyoğlu rolünde
Cansu Dere, Nevra Elmas rolünde
Metin Akdülger, Ateş Arbay rolünde
Şebnem Bozoklu, Zuhal Çelik/Beyoğlu rolünde
Hüseyin Avni Danyal, Cemil Havran rolünde
ŞAHSİYET NE ZAMAN?
İnternet dizisi Şahsiyet, TV'de ilk kez bu akşam Show TV ekranlarında olacak. 29 Haziran 23:15'de yayınlanacak.