Sahrap Soysal kimdir? Sahrap Soysal kaç yaşında, aslen nerelidir?

1983'te ODTÜ'den mezun olan Sahrap Soysal, İsveç'te Gourmand Best Local Cookbook in The World ödülüne layık görülmüştür. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Sahrap kimdir? Sahrap Soysal kaç yaşında, aslen nerelidir?