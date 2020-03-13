Sahneye çıkarken bacağı kırıldı çekimde bacağı kırıldı İpek Açar'ın Cuma akşamları TRT Müzik ekranında yayınlanan İpek Açar'la İpek Yolu Programı'nın bu haftaki konuğu tenor Hakan Aysev oldu.

Hakan Aysev, programın çekimleri başladığında İpek Açar'ın kendisini sahneye davet ettiği sırada yürürken ayağını burktu. Canı acıyan ünlü sanatçı, 2 saatlik çekimleri burkulduğunu sandığı acıyan ayağıyla, aksayarak geçirdi.

KIRIK ÇIKTI

Çekimler bittiğinde hastaneye giden Hakan Aysev, bacağında kırık olduğunu öğrendi. Tedavisi için operasyon önerilen Hakan Aysev, alınmış konser programları nedeniyle operasyonu kabul etmedi. Doktoru tarafından kırık bacağı için özel bir protez hazırlanan Hakan Aysev, 3 ay boyunca o protezi takarak konserlerini tamamlayıp, günlük hayatına devam edecek.

Kaynak: Bültenler