Şahit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in ailesine şehadet haberi verildi

03.10.2019 18:38

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in (41) Tokat'ın Turhal ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Seçgin'in Şenyurt beldesindeki baba evine giden Kaymakam Ali Gökay ve askeri yetkililer aileye acı haberi verdi.

Şehidin tarım işçisi babası Ali, annesi Hava Seçgin ve 2 kardeşini, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Seçgin'in naaşının, yarın Şenyurt beldesinde, Karaevli Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karaevli Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Şehidin eşi Sema Seçgin'in ise Hatay'da olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devriye görevi yapan jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Kaynak: AA