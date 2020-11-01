Sahiplendiği 50 kediyle enkaz altında kalan Süheyla Erdönmez'in ablası: 'Ölürüm de atmam' diyordu
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Sahiplendiği 50 kediyle enkaz altında kalan Süheyla Erdönmez'in ablası: 'Ölürüm de atmam' diyordu

01.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:05
Sahiplendiği 50 kediyle enkaz altında kalan Süheyla Erdönmez'in ablası: 'Ölürüm de atmam' diyordu

Süheyla Erdönmez, sahiplendiği 50 kediyle depremin vurduğu Rıza Bey Apartmanı enkazının altında kaldı. Ablası, "Onları ölürüm de atmam' derdi. Onlarla birlikte enkazın altında. Herkesten dua bekliyorum" dedi.

T24'ün haberine göre Hayvan Haklarını Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan Rıza Bey Apartmanı enkazında kalan Süheyla Erdönmez'in 50 kediye baktığını duyurdu. Süheyla Erdönmez'in ablası duygularını şöyle anlattı:

"Kendisi pırlanta gibi bir insan. Hayvan dostu. Kedileri, köpekleri var. Hepsi kör, topal. Kimini evine aldı, kimine evinde bakıyor. Onlarla birlikte enkazın altında. 'Onları ölürüm de atmam' derdi. Umarım yaşıyordur. Herkesten dua bekliyorum. İnşallah kediler annesiz kalmaz. Ne olur dua edin, kardeşimi kurtaralım. İçeriye köpekler girdi, umarım onlar kardeşimi sağ salim bulur."

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