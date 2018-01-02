Şahinbey Belediyesinden Çiftçilere Destek

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem desteğinde bulunacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce çiftçilere 2 bin ton "Ceyhan 99" cinsi buğday tohumu ve gübre dağıtımı yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın önderliğinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Karayılan ile bir araya gelerek çiftçilere büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi desteği için protokol imzaladı.



İmzalanan protokolle Şahinbey ilçesindeki çiftçilere 3 bin 500 ton yem desteği sağlanacak.



Başkan Tahmazoğlu, çiftçilere verilen desteğin devam edeceği müjdesini verdi.



Tahmazoğlu, "Her bir çiftçimiz küçükbaş hayvan için bin, büyükbaş için 2 bin kilogram destek başvurusu yapabilecek. Başvurulan yem miktarının yüzde 50'sini çiftçimiz, yüzde 50'sini belediyemiz karşılayacak. Bundan önce tohum ve gübre desteği yaptığımız gibi bundan sonra da çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda desteklemelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.



Verilen destekten dolayı teşekkür eden İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürü Karayılan, şunları kaydetti:



"İlimizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusunda yerel yönetimlerimizin desteği bizler için çok önemli. Yapılan desteklerin çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor, Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum."