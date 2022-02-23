ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi GAP Tarım Fuarında stant açarak çiftçilere verilen destek ve çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

GAP Tarım Fuarında üretici ve tüketici bir araya gelirken, Şahinbey Belediyesi de vatandaşlara hizmetlerini anlatan bir stant kurdu. Fuarın ilk gününde AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı Şahinbey Belediyesi standını ziyaret ederek bilgi aldı. Vatandaşlar kurulan stantta özellikle çiftçilere verilen ve verilecek olan desteklerle ilgili bilgiler alırken, Başkan Mehmet Tahmazoğlu stanttı ziyaret eden vatandaşlara çiçekler ve çeşitli hediyeler verdi.

"Çiftçimize destek oluyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "13. GAPTARIM Fuarının Gaziantep'imize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilik ve üretim çok önemli. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim, ihracat ve istihdam projesine uygun olarak, Bizde 6 yıldan bu yana çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Vermiş olduğumuz tohumlarla, gübrelerle, yemlerle, silajlık mısralarla, fide desteği ile çiftçilerimizi ve hayvan yetiştiricilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Böylelikle Şahinbey'deki ekili alanlar 80 bin dekardan, 300 bin dekarın üzerine çıktı. Çiftçimiz daha çok kazanıp daha çok üretmeye başladı. Şahinbey Belediyesi olarak hayvan yetiştiricilerimize büyükbaş, küçükbaş hayvan, tavuk, arılı kovan ve süt sağım makinaları dağıttık. Meralarımız gübreleyerek su kuyuları açtık. 2 bin kilometre üzerinde arazi yolları açarak çiftçilerimizin tarlalarına rahat ulaşımını sağladık. Her yıl verdiğimiz desteği arttırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl fide desteğimize domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun yanı sıra karpuzu da ilave ettik. Böylelikle üretim arttı çiftçilerimiz ve hayvan yetiştiricilerimiz mutlu. GAP Tarım Fuarımızın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP