Şahin Özer'in yeni keşfi Sercan Zararsız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şahin Özer'in yeni keşfi Sercan Zararsız

17.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:17
Şahin Özer'in yeni keşfi Sercan Zararsız

Bu zamana kadar birçok yıldız şarkıcıyı müzik dünyasına kazandıran ünlü yapımcı Şahin Özer'in yeni keşfi Sercan Zararsız oldu

& ;Genç yıldız adayı Sercan Zararsız, yapımcılığını Şahin Özer'in üstlendiği, söz ve müziği Ersin Özyurt'a ait "İstanbul Konuşsun" adlı tekli çalışmasıyla müzik dünyasına adım attı.

'YILLARCA DİLLERDE KALACAK ESERLER SESLENDİRECEĞİM'

Sercan Zararsız'ın İstanbul Boğazı'nda klip çektiği şarkısı İstanbul Konuşsun'un klibi dijital platformlarda yerini aldı. Genç şarkıcı Sercan Zararsız, hedefleri ve heyecanı hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Sektörde kalıcı olmak devamlı üretmeyi gerektiriyor üretirken sizi dinleyen ve takip edenlerin ne istediğini iyi anlamanız gerekiyor. Bu konuda dersimize iyi çalıştık. Sevenlerimiz bizden yıllarca dillerde kalacak yeni eserler duyacak. Düet ve solo şarkılarımız inşallah 7'den 70'e söylenecek.& ;

VİDEO - SERCAN ZARARSIZ - İSTANBUL KONUŞSUN

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şahin Özer'in yeni keşfi Sercan Zararsız | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:17:36. #1.15#
title