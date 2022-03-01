Şahin Kendirci kimdir? Alişan'ın konuğu Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli? Şahin Kendirci hayatı ve biyografisi!

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ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 19 Nisan 2001

Kaç yaşında: 19 yaşında

Nereli : Adana

Aslen Şanlıurfalı olan Şahin Kendirci, Adana'da dünyaya gelmiştir. 5 çocuklu bir ailenin üyesi olan Şahin Kendirci'nin aynı zamanda bir ikiz kardeşi bulunuyor. Adını ilk olarak katıldığı 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programı ile duyuran Şahin Kendirci, daha sonra 2014 yılında 'O Ses Çocuklar' programına katılıyor. Sesi ile tüm ülkeyi etkilemeyi başaran genç müzisyen Şahin Kendirci, yarışmada birinci olarak ayrılmıştır. Senaryosunu Burak Aksak'ın yazıp yönettiği 'Bana Masal Anlatma' filminde de rol aldı.

2018 yılında ise, ülkenin babası olarak anılan Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmde Gürses'in çocukluğunu oynamasıyla da tüm ilgiyi üzerine toplayarak, beğeni kazanıyor. Aynı zamanda kendisinin oynadığı ilk dizi niteliği olan Şampiyon dizisinde de rol almıştır.

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