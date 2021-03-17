Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor
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Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor

17.03.2021 15:38 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:44
Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde dün gece gittiği sahilde kaybolan Ahmet Yiğit (74) için hem karada hem de denizde arama çalışması başlatıldı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde dün gece gittiği sahilde kaybolan Ahmet Yiğit (74) için hem karada hem de denizde arama çalışması başlatıldı. 

Akçakoca ilçesi DSİ mevkiinde dün akşam saatlerinde Ahmet Yiğit kayboldu. Yiğit'i bulmak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Ahmet Yiğit'e ait eşyalar sahilde bulunurken, bölgedeki fabrikanın güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Yapılan incelemede Yiğit'in denize doğru gittiği görüldü. Denize girdiği düşünülen Ahmet Yiğit için arama çalışması başlatıldı. Akçakoca Jandarma Komutanlığı ekipleri, dalgıçlarla birlikte denizde ve sahilde arama çalışması yürütüyor.


Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor
Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor
Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor
Sahilde kaybolan yaşlı adam aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN

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