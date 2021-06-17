Sahil yolundan hızla gelen otomobil bisikletliye çarptı
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Sahil yolundan hızla gelen otomobil bisikletliye çarptı

İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci - Haberler | 3. Sayfa

Sahil yolundan hızla gelen otomobil bisikletliye çarptı Kazanın ardından olay yerinden geçen doktor çift, yerde yatan yaralı bisikletliye ilk müdahaleyi yaptı Zeytinburnu sahil yolunda hızla gelen lüks otomobil aynı yönde seyir halinde olan bisikletliye çarptı.

Sahil yolundan hızla gelen otomobil bisikletliye çarptı

Kazanın ardından olay yerinden geçen doktor çift, yerde yatan yaralı bisikletliye ilk müdahaleyi yaptı

İSTANBUL - Zeytinburnu sahil yolunda hızla gelen lüks otomobil aynı yönde seyir halinde olan bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 5 havaya metre havaya fırladıktan sonra yere çakılan yaralı bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor çift yaptı.

Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu sahil yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Temurçin yönetimindeki 34 DNC 665 plakalı BMW markalı araç Bakırköy istikametinde hızla ilerlerken şerit değiştirmek istedi. Bu esnada aynı şeritte ilerleyen bisiklet sürücüsü Cem Cabbar'ı fark edemeyen Temurçin, hızla bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön camı tuzla buz olurken bisiklet sürücüsü 5 metre havaya fırlayarak yere çakıldı.

Trafikteki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O anlarda aynı istikamette ilerlemekte olan doktor bir çiftin yaralanan bisikletliye ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralı Cem Cabbar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobilde hasar meydana geldi.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ali Temurçin ise, " Sinyali verdim böyle geçtim. O da soldaydı. Birden geçiş yaparken önüme kırdı. Camın üstüne geldi. Yaklaşık bir beş metre kadar yükseldi. Çok şükür bir şey yok Allaha şükür" diye konuştu.

Sahil yolundan hızla gelen otomobil bisikletliye çarptı
Sahil yolundan hızla gelen otomobil bisikletliye çarptı
Sahil yolundan hızla gelen otomobil bisikletliye çarptı
Sahil yolundan hızla gelen otomobil bisikletliye çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülşah Kahveci

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