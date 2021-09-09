Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş Toplantısı'na katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş Toplantısı'na katıldı

Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş Toplantısı'na katıldı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'a gelen Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Vali Mehmet Bilmez başkanlığındaki Asayiş Toplantısı'na katıldı.

VAN'a gelen Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Vali Mehmet Bilmez başkanlığındaki Asayiş Toplantısı'na katıldı.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Kendir, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılanan Tümamiral Kendir, ilk olarak Vali Bilmez başkanlığındaki Asayiş Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı'nı ziyaret eden Vali Bilmez, Tümamiral Kendir ve beraberindeki heyet, Edremit Marina'da bulunan ve 1 Eylül itibarıyla Van Gölü'ndeki güvenliğin sağlanması için göreve başlayan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na geçti. Botlarda inceleme yapan Tümamiral Kendir, Van Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan'dan bilgi aldıktan sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın konuşlanacağı alanda inceleme yaptı.Tümamiral Kendir, incelemelerinin ardından Vali Bilmez'i de makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tümamiral Kendir'e hediye verildi. Sahil Güvenlik Komutanı Kendir'in programı, Sahil Güvenlik botuyla Van Gölü'nde tur atılmasıyla son buldu.


Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş Toplantısı'na katıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş Toplantısı'na katıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş Toplantısı'na katıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Münir Özkul Defne Samyeli
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Van'da Asayiş Toplantısı'na katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 15:42:31. #1.14#

title