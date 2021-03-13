Şahangiller Espor yayıncı kadrosunun ilk ismini duyurdu "ZetaZack"

Şahangiller Espor resmi instagram adreslerinden "Kulüp kuruldu ✅Turnuvalar yapıldı ✅Takımlar kuruldu ✅Ne kaldı derken aklımıza yayıncımızın olmadığı geldi." notu ile kulübün yayıncı kadrosunun ilk ismini açıkladı.

"Yayınlarda mükemmel sesiyle söylediği şarkılar, yaptığı kalibreli espriler ve kolsuz oyun hayatıyla gönlünüze taht kurmaya geliyor 🎉" sözleri ile yayıncıyı ekip bünyesine kattıklarını açıklayan kulüp, M. Tuğcan "ZetaZack" İnan ile anlaştı. ZetaZack, instagram adresinden bu haberi şöyle duyurdu Açıklaması

Kaynak: Playerbros