Şahangiller Espor yayıncı kadrosunun ilk ismini duyurdu "ZetaZack"
13.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:22
Şahangiller Espor, ZetaZack'i yayıncı kadrosuna kattığını duyurdu.
Şahangiller Espor resmi instagram adreslerinden "Kulüp kuruldu ✅Turnuvalar yapıldı ✅Takımlar kuruldu ✅Ne kaldı derken aklımıza yayıncımızın olmadığı geldi." notu ile kulübün yayıncı kadrosunun ilk ismini açıkladı.
"Yayınlarda mükemmel sesiyle söylediği şarkılar, yaptığı kalibreli espriler ve kolsuz oyun hayatıyla gönlünüze taht kurmaya geliyor 🎉" sözleri ile yayıncıyı ekip bünyesine kattıklarını açıklayan kulüp, M. Tuğcan "ZetaZack" İnan ile anlaştı. ZetaZack, instagram adresinden bu haberi şöyle duyurdu Açıklaması
Kaynak: Playerbros