Şahangiller Espor Valorant kadrosunu duyurdu!

sahangillerspor Valorant'a hoş geldiniz!

Türkiye espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olan Şahangiller Espor Valorant kadrosunu sosyal medya hesapları üzerinden . Böylelikle bilinen bir espor takımı daha Valorant arenasına giriş yapmış oldu.

Organizasyon paylaşım açıklamasına ise şunları ekledi:

Organizasyonun anlaştığı kadro ise şu şekilde:

Ahmet Göktuğ "Patrui" Uyan

Alphan "Bücür" Çetinkaya

Yiğitcan "Naked" Keskin

Onur "alcoacH" Alkoç

Furkan Deniz "DenV" Gürkan

Mustafa "manur" Çakmanus (Koç)

Playerbros ekibi olarak kendilerine hoş geldin diyor, başarılarının kısa vadede gelmesini temenni ediyoruz!

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Kaynak: Playerbros