Şahangiller Espor forma için ilk sinyalini Nike ile verdi!
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Şahangiller Espor forma için ilk sinyalini Nike ile verdi!

06.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:20
Şahangiller Espor forma için ilk sinyalini Nike ile verdi!

sahangillerspor yeni formaları için ilk sinyalini verdi!

Türk Espor organizasyonlarından Şahangiller Espor forma için ilk sinyallerini Nike ile birlikte verdi. Başarılı takım sosyal medyadan paylaştığı bir paylaşım ile taraftarlarına yeni formanın ilk ipuçlarını verdi.

Paylaşılan gönderi de Şahangiller Esports x Nike iş birliğinin olduğu görülüyor. Bu iş birliği ile çıkacak olan formalar ise şimdiden taraftarlar tarafından çok merak edilir oldu. Formaların tasarımı henüz paylaşılmamış olsa da çoğu taraftar iş birliğini sevmiş görünüyor. Şahangiller Espor forma tasarımlarının yakında taraftarlara tanıtılacağını da ayrıca belirtti.

Kaynak: Playerbros

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