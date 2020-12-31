Şahane Hayaller filmi konusu nedir? Şahane Hayaller oyuncuları ve Şahane Hayaller özeti!
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Şahane Hayaller filmi konusu nedir? Şahane Hayaller oyuncuları ve Şahane Hayaller özeti!

31.12.2020 07:52 | Son Güncelleme: 31.12.2020 07:56
Şahane Hayaller filmi konusu nedir? Şahane Hayaller oyuncuları ve Şahane Hayaller özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şahane Hayaller filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şahane Hayaller konusu, özeti ve Şahane Hayaller oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şahane Hayaller filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şahane Hayaller filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şahane Hayaller filmini izleyecek olanların merak ettiği Şahane Hayaller konusu nedir, Şahane Hayaller oyuncuları kimler ve Şahane Hayaller özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞAHANE HAYALLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı

Oyuncular: Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Çetin Altay

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2020 (89 dk)

Vizyon Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma

Senaryo: Ömer Başdoğan, Furkan Başdoğan

ŞAHANE HAYALLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu, komedi türündeki 'Şahane Hayaller' filminin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Suzan Aksoy, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.

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