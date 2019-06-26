Şahan Gökbakar, faytonların kaldırıldığını duyuran Tunç Soyer'i eleştirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal sürecin tamamlandığı duyurdu. Şahan Gökbakar ise "Faytonları kaldıracağınıza diğer dünya şehirleri gibi bakılsın" diyerek Soyer'i eleştirdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal süreç tamamlandığını duyurdu. Soyer'e ilk eleştiri ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.
MÜJDELİ HABERİ VERDİ
Soyer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçildiğimiz günden bu yana faytonların kaldırılmasıyla ilgili yasal ve teknik süreçleri yürüttük. Bu süreç tamamlandı, İzmir'de fayton dönemi kapandı. Hayvan haklarını gözetmek, temel önceliklerinden biri olmaya devam edecek" dedi.
İLK ELEŞTİRİ ŞAHAN'DAN GELDİ
Şahan Gökbakar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına yasayla ilgili tepki çekebilecek yorumda bulunarak şunları söyledi: "Viyana'da faytonla şehir turu attırırlar, New York'ta faytonla Central Park'ta gezersin. Atlara senelik izin verirler, tatile çiftliğe yollarlar, günde en fazla 3-4 saat çalıştırırlar... Kısaca ülkemizde insana verilenden daha değer verdikleri bile olur maalesef... İzmir'de bunu kaldıracağınıza diğer dünya şehirlerinde olduğu gibi o atların en özenli şekilde bakılması sağlansa bu iş belediyece lisanslı olsa, ciddi denetlense, kurallar kaideler normlar belirlense ve hayvan hakları bu şekilde daha da geliştirilse bence daha iyi olurdu... Kaldırmak o hayvanların daha da kötü şartlara itmez mi? Bakım için sahiplerine maddi olanak lazım değil mi?"
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İnsanların saldırıya uğrayıp darp edildiği ülkemizde yeni salgın HAYVANSEVERLİK. . Faytoncu işsiz kaldı şimdi. . Fayton çekicisi SALAM-SUCUK olarak raflara. . Faytoncu da günümüz kriz ortamında ne iş yapar ?? İstanbul Adalar a elektrikli araç sokmanın alt yapı çalışması için başlatılan ATSEVER lik İzmir e sıçramış. . Varmısınız: Faytonculara Kredi desteği ve iş kurmalarına yardımcı olunsun. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bakamazsan kes at eğitim vermezsen okul kapat reinstatement fabrika kapat trafik kazası oluyor diye yol kapat orman yangını önlemek için ormanı kes ne kadar kolay iş ben de böyle belediye başkanlığı yaparımCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Dikkatlice okudum. İdareciler çözümü yasaklamakta değil, aksayan tarafları düzeltmek ile meşgul olmalılar. Sanatçı kardeşimize sonuna kadar hak veriyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Şahan doğruyu söylüyor aslında. İst. Adalar dada atları kaldırmaya çalışıyorlar. Masallah iktidar muhalefet kaldırmak yasaklamak ile sorun çözmeyi maharet satıyor. Diğer gelişmiş bütün ülkelerde bu turizm gelirlerinin bir parçasıdır. Onlardaki düzenlemeyi al sistemli şekilde hayvan haklarını temizlik ve hijyenide da ön plana alarak çalışssınlar. Denetiminide eksiksiz uygula. Kimsede ekmeğinden olmasın.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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COK KEYIF CISIN SAHAN FAYTONA SIGIYOR MUSUN YAZIK DEYILMI O HAYVANA SICAKTA SOGUKTACevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır