Saha servis operasyonlarındaki güvenlik açıklarına bulut çözüm

İZMİR (DHA) - İzmir merkezli yerli teknoloji şirketi Univera, Kovid-19 sürecinde saha operasyonlarında ortaya çıkan boşluklara ve güvenlik sorunlarına karşı yeni bir yazılım geliştirdiğini duyurdu. Şirket, 17 Kasım'da online olarak gerçekleştireceği lansmanla yeni yazılım geliştirme teknolojileri ile ortaya çıkan Varuna'yı tanıtacak.

Bulut tabanlı çözümlerin sunduğu güvenlik ve maliyet avantajı, saha servis yönetimi çözümlerine talebi yükseltiyor. Sektöre dair yapılan araştırmalar, küresel saha servis yönetimi pazarının, her yıl yüzde 13'ü bulan bileşik büyüme oranıyla 2025'te 5,1 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

UÇTAN UCA YÖNETİM KOLAYLIĞI

17 Kasım'da gerçekleştirilecek lansman hakkında Univera'nın yaptığı yazılı açıklamada, 4 senelik bir Ar-Ge çalışmasıyla hazırlanan yeni bulut platformu Varuna'yla, saha servis operasyonlarına yönelik bulut tabanlı bir yazılım geliştirildiği ve bu yenilikle pazara oldukça iddialı bir giriş yapacakları ifade edilerek, "Satış, servis ve lojistik iş süreçlerinin dijitalleştirilmesi konusundaki 30 yıllık deneyimimizi yüksek üretkenlikte yazılım geliştirme platformu (HpaPaaS) Varuna'ya taşıyarak pazara yeni bir boyut getiriyoruz. Varuna saha süreçlerinde yer alan tüm kullanıcıların iş süreçlerini dijital ortama taşıyarak uçtan uca yönetim kolaylığı ve hız sağlıyor" denildi.

VARUNA'NIN İDDİASINI UZAY TEMASIYLA LANSMANA TAŞIYACAKLAR

Varuna'nın iddiasının #BaşkaBirBoyut temasıyla lansman kampanyasına da taşıdığının belirtildiği açıklamada, Varuna'nın şirketlerin iş yönetiminden servis kanalları ve saha yönetimine kadar birçok konuda getireceği yeniliklerin lansmanda anlatılacağı ifade ediliyor. Simge Fıstıkoğlu moderatörlüğünde online olarak düzenlenecek etkinliğe katılmak isteyenlerin www.varunalansmani.com adresindeki kayıt formunu doldurması yeterli oluyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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