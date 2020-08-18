Sagopa Kajmer Korsan sözleri | Sagopa Kajmer ft Go-Khan - Korsan (4/5) şarkı sözleri | Go Khan kimdir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sagopa Kajmer Korsan sözleri | Sagopa Kajmer ft Go-Khan - Korsan (4/5) şarkı sözleri | Go Khan kimdir?

Ünlü rap sanatçısı Sagopa Kajmer, 17 Ağustos itibari ile yeni albümü Yunus EP'yi piyasaya sürdü. Go Khan olarak bilinen Gökhan Özyavuz ile iş birliği çok beğenildi. Sagopa Kajmer ft Go-Khan - Korsan kamera arkası

Sagopa Kajmer Korsan sözleri | Sagopa Kajmer ft Go-Khan - Korsan (4/5) şarkı sözleri | Go Khan kimdir?
18.08.2020 09:11 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:14

Gerçek adı Yunus Özyavuz olan Sagopa Kajmer, 5 şarkılık albümü Yunus EP'yi piyasaya sürdü. Albümünde Go Khan gerçek adıyla Gökhan Özyavuz ile iş birliği yapan Kajmer, hayranlarından tam not aldı.

GO KHAN KİMDİR? GÖKHAN ÖZYAVUZ KİMDİR?

Gitarist olan Gökhan Özyavuz sahne adıyla Go Khan, Sagopa ile aynı soyada sahiptir.

Sagopa Kajmer Korsan sözleri | Sagopa Kajmer ft Go-Khan - Korsan (4/5) şarkı sözleri | Go Khan kimdir?

SAGOPA KAJMER KORSAN SÖZLERİ

VERSE 1

Önüme çıkanı yakarım çekilin!

Kara bulutlarımı dökerim üzerinize bilin.

Dilin kemeği sökük, değilim şirin.

Alın başınızı gidin bi başımdan.

Geldiyse başıma akılsız başımdan.

Varma aman ha üzerime, değme ağır sözlerime sakın!

Bu öfkeli bakışlar ardına saklanan her şeyi gözlerinin önüne sermeyi o kadar isterim

aması başaramam.

Soyut bu, somuta taşıyamam.

Nedense huyum bu kurutamam.

Kendimi kandırmayı başaramam.

Yok yok..Aman haa..

Haddimi aşamam kendimi karşıma alamam.

Çünkü onu ben yenemem.

Kafa da tutamam edemem.

Herkese gücüm yeter de bir bana bir dişimi geçiremem.

Bu kaçıncı denemem!...

Bu kaçıncı sıkıntı seviyem?

Bardağın dolu bir tarafı var evet ama ben onunla ilgilenmem.

Hissedebiliyorum hey!

Hissettirmeden o yapmaya gayret ettikleri sinsi hileleri de.

Görebiliyorum söylediklerinde barınan gizli iğneleri de.

Yüzüme doğru tuttukları silahı gördüm,içinde saklanan irice mermileri de.

NAKARAT:

Nerden baksan eksik bir şey.

Nerden tutsan olmuyor noksan.

Gözler olanı görüyor tek tek, dünden sonra önce yarından.

Kurcala hileli zarları malum geç kalmak var erken davran.

Dünya gemisine söyle kim korsan?

Nerden baksan eksik bir şey.

Nerden tutsan olmuyor noksan.

Gözlerim olanları izliyor tek tek, dünden sonra önce yarından.

Kurcala hileli zarları malum geç kalmak var erken davran.

Gözlerim hırsızları görüyor tek tek.

Dünya gemisine söyle kim korsan?

VERSE 2

Tadımlık mutluluklar, geçici hevesler peşinde koşarak tükenir nefesler.

İçimde yanıcı kelimeler var ''Ateşle yanaşma yanıma'' der.

Aklımın akıllı silahı kuşandı delici mermilerle.

Yük treni gibi dolu, gözleri bakıyor dolu dolu.

Ufaklık kaybedebilir yolu.

Aç ışık karanlık yolun sonu.

Görüyorum en azı minimumu.

Seriyorum önüne sorunumu.

Bu sorunum kesiyor solunumu.

Burası gerilim poligonu.

Ateşler açıldı kaç!

İki elim kapar kulaklarımı.

Ateşe değme kaç!

İki ayak telaştayım bayım.

Binlerce insan var aç, kemiklerini sayın bayım!...

Üzüntü döküyor saç.

Dediklerimi bir kurcala bayım.

Gücünü topla ve gel.

Ne kadar şiddetli olursa olsun o yel, kendine güvenin sana yeter.

Hayatta herkes bir bedel öder.

Stresten kafes içine girer ve üstündür muhtemel hayattan kaçan ayağa karşı

yılmadan hayata tutunan el

NAKARAT:

Nerden baksan eksik bir şey.

Nerden tutsan olmuyor noksan.

Gözler olanı görüyor tek tek, dünden sonra önce yarından.

Kurcala hileli zarları malum geç kalmak var erken davran.

Dünya gemisine söyle kim korsan?

Nerden baksan eksik bir şey.

Nerden tutsan olmuyor noksan.

Gözlerim olanları izliyor tek tek, dünden sonra önce yarından.

Kurcala hileli zarları malum geç kalmak var erken davran.

Gözlerim hırsızları görüyor tek tek.

Dünya gemisine söyle kim korsan?

SAGOPA KAJMER FT GO KHAN KORSAN KAMERA ARKASI

Söz - Lyrics: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Müzik - Beat: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Gitar - Guitar: Go-khan (Gökhan Özyavuz)

Scratch: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Mix-Mastering: Utku Ünsal (Ozinga Productions)

Yönetmen : Murat Joker, Sagopa Kajmer

Görüntü Yönetmeni : Turhan Daştan

Yönetmen Yardımcısı : İsmail Sabotic

Prodüksiyon : İbrahim Bagcecik

Prodüksiyon Asistan : Canberk Uslu

Backstage Fotoğraf : Ali Babacanoğlu

Saç Makyaj : Yeliz Bahadır

İlgili Haberler

Sagopa Kajmer Zamanla şarkı sözleri | Sagopa Kajmer Go Khan Zamanla (2/5) sözleri | Yunus EP
Sagopa Kajmer Zamanla şarkı sözleri | Sagopa Kajmer Go Khan Zamanla (2/5) sözleri | Yunus EP
Sagopa Kajmer Pankart sözleri | Sagopa Kajmer Go-Khan - Pankart (1/5) şarkı sözleri | Yunus EP
Sagopa Kajmer Pankart sözleri | Sagopa Kajmer Go-Khan - Pankart (1/5) şarkı sözleri | Yunus EP
Sagopa Kajmer Saklama Bulurlar sözleri ft Go-Khan | Sagopa Kajmer & Go-Khan - Saklama Bulurlar | Yunus EP
Sagopa Kajmer Saklama Bulurlar sözleri ft Go-Khan | Sagopa Kajmer & Go-Khan - Saklama Bulurlar | Yunus EP
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi Spor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı Dünya
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı 3. Sayfa
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Güncel
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Her gün koronaya karşı konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın fotoğrafı tepki çekti
Her gün koronaya karşı konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın fotoğrafı tepki çekti
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Meral Akşener Süleyman Soylu Aylin Nazlıaka
Magazin Emrah Ozan Güven Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Can Bartu Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: Sagopa Kajmer Korsan sözleri | Sagopa Kajmer ft Go-Khan - Korsan (4/5) şarkı sözleri | Go Khan kimdir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 09:15:33. #1.15#
title