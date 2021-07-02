Sagopa Kajmer - Kim sözleri! Kim şarkı sözleri nelerdir? Sagopa Kajmer Kim rap şarkısı hakkında bilgiler!

Sagopa Kajmer'in yeni şarkısı Kim, Youtube'a yüklendi. Sagopa Kajmer'in 2018 yılında kaydettiği ama yayınlamadığı yepyeni teklisi "Kim" 01.07.2021'den itibaren tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 50 bin beğeni aldı. Peki, Sagopa Kajmer - Kim sözleri nelerdir? Kim rap şarkısı sözleri nelerdir? Kim rap sözleri...