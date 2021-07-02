Sagopa Kajmer - Kim sözleri! Kim şarkı sözleri nelerdir? Sagopa Kajmer Kim rap şarkısı hakkında bilgiler!
Sagopa Kajmer'in yeni şarkısı Kim, Youtube'a yüklendi. Sagopa Kajmer'in 2018 yılında kaydettiği ama yayınlamadığı yepyeni teklisi "Kim" 01.07.2021'den itibaren tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı kısa sürede 400 bin izlenme ve 50 bin beğeni aldı. Peki, Sagopa Kajmer - Kim sözleri nelerdir? Kim rap şarkısı sözleri nelerdir? Kim rap sözleri...
Sagopa Kajmer - Kim sözleri nelerdir merak ediliyor. Kim rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SAGOPA KAJMER - KİM RAP ŞARKISI SÖZLERİ
Düşündüğümden fazla, beni kemiren his devasa.
Adını koyamadım onun da, adı batsın tez deryalarımda.
Çektiğim her soluğumda nefesim infaz koltuğunda,
can bedenle yol ayrımında.
Hicranlı çekişir can kollarımda.
A benim başım ağrır hem de yaman ağrır,
fısıltılarım çığlıklara dönüşür bana, bana bağırır.
A benim başım ağarır hem de yaman ağarır,
fısıltılarım çığlıklara dönüşür bana, bana bağırır.
*****
Bu son demek çok istedim.
Bir yerde bitsin artık anladım.
Tam anladım dedim bi baktım anlamadıklarım.
Aklım almadı ve dahası aklım kalmadı.
İnan ki aştı boyumu sular bende nefes kalmadı.
Tamir ettim kendimi o anlarımda derhal ya da tamir ettim sandım
beni kendimce herhalde.
Düşün, taşın, biraz aşın.
Sonra yıprandığınla kal.
Merhabayla başlamıştı son sözüydü hoşçakal.
Sabrımı taşırır,bunu nasıl başarır?
Gözlerim dalar uzaklara bakakalır öylece ve de yaşarır.
A benim başım ağrır hem de yaman ağrır,
fısıltılarım çığlıklara dönüşür bana,bana bağırır.
*****
Bunu demek beni zorlar.
Beni bulur zor olanlar.
Kim acaba bunun hakkından gelir?
Bana yine kalp kıran anlar.
Bilmediğim sonlar.
Kim acaba bunun hakkından gelir?
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
1 Temmuz 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Kim şarkısı kısa sürede 430 bin izlenme ve 48 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri ve müziği Sagopa Kajmer'e aittir.