Sağlıklı Kentler Birliği'nden Emet Belediyesi'ne destek
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emet Belediyesi, Alinur Aktaş, Emet, Yaşam, Haber

Sağlıklı Kentler Birliği'nden Emet Belediyesi'ne destek

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından hazırlanan tıbbi malzeme ve hijyen ürünleri, Emet Belediyesi'ne teslim edildi.

24.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:19
Sağlıklı Kentler Birliği'nden Emet Belediyesi'ne destek

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından hazırlanan tıbbi malzeme ve hijyen ürünleri, Emet Belediyesi'ne teslim edildi.

Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'ın Başkanlığında telekonferans ile düzenlenen Mart ayı encümen toplantısında, nüfusu 50 bin ve altında bulunan, aralarında Emet ilçesininde bulunduğu,19 üye ilçe belediyesine salgınla mücadelede destek kararı alınmıştı.

Karar doğrultusunda toplamda 20 bin adet koruyucu eldiven, 10 bin adet koruyucu maske, bin 140 litre yer ve yüzey dezenfektanı, 100 litre el dezenfektanı, 100 adet koruyucu tulum ve 19 adet mekanik dezenfektan püskürtme cihazı üye belediyeler olan belediyelere ulaştırıldı.

Bu kapsamda Emet Belediyesi'ne de iç ve dış dezenfekten, mekanik dezenfekte püskürtme cihazı, maske, nitrik eldiven, koruyucu tulum, el dezenfekteni gönderildiğini ve teslim alındığını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Sağlıklı Kentler Birliği encümenliğinin aldığı kararlar doğrultusunda Covid-19 salgınında nüfusu 50 binin altında bulunan 19 belediyeye gönderilen hijyen ve sağlık ürünleri belediyemize ulaşmıştır. Buradan Sağlıklı Kentler Birliği Başkanımız sayın Ali Nur Aktaş başkanıma saygılarımla teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Sağlıklı Kentler Birliği encümen üyelerimize de teşekkür ediyorum. Tüm birlik üyesi belediyelerimiz halklarına da sağlıklı günler diliyorum. Pandemik salgın inşallah bir gün sona erecek. Halkımızın özverisi, gayretleri, devletimiz ve hükümetimizin sürdürdüğü etkin mücadele ile hep brilikte yeneceğiz. Bu salgın bittikten sonra ilk Sağlıklı Kentler Birliği toplantısının güzel ilçem Emet'te yapılmasını tavsiyelerimle ilçemize davet ediyorum. Hiç şüphemiz yokki bu dayanışma, bu birlik beraberlikle salgını yenecek, Allah'ın izni ile güzel günlere ulaşacağız" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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