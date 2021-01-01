Sağlıkçının kalp masajıyla hayata döndü, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde, geçen hafta sokakta kalp krizi geçirdiği sırada ilk müdahalesi yoldan geçen acil tıp teknisyeni Fatih Sevinç tarafından yapılan İbrahim Bozçayır (73), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 23 Aralık'ta İznik ilçesi Beyler Mahallesi Orhan Sokak'ta meydana geldi. Evine gitmek için aracına binmek isteyen İbrahim Bozçayır, aniden fenalaştı. Çevredekilerin hemen yanına koştuğu Bozçayır'a, bu sırada yoldan geçen acil tıp teknisyeni Fatih Sevinç müdahale etti. Sevinç, kalp krizi geçiren yaşlı adama 5 dakikadan fazla kalp masajı yaptı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozçayır, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bozçayır, hastanedeki 9'uncu gününde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ