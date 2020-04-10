Sağlıkçı çalışanlarından hastanenin temizlik personeline alkış
Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli doktor, hemşire ve hastane yöneticileri, hastanenin temizlik işlerini yapan çalışanlara alkışlarla destek verdi.
10.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:54
Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli doktor, hemşire ve hastane yöneticileri, hastanenin temizlik işlerini yapan çalışanlara alkışlarla destek verdi.
Hastanenin yemekhanesinde toplanan sağlık personeli, temizlik görevlerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.
Türk Sağlık-Sen Temsilcisi İlyas Aktaş, sağlık personeli adına temizlik görevlilerine çiçek verdi.
Hastane Müdürü Mustafa Özan ise temizlik çalışanlarının hastanede sağlık personeli ile birlikte gece gündüz çalıştığını, büyük emek verdiği kaydetti.
Kaynak: AA