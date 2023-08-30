Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi kalp krizi sonucu ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir kişi ölü bulundu. Şahsın, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay ilçeye bağlı Çiğdemli Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 55 yaşındaki Yaşar Yaman, hayvanlarını otlatırken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bir süre sonra babasının yanına giden oğlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Yaşar Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK