Yürüyemeyen İsmail'in Tek Hayali: Akülü Tekerlekli Sandalye

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde doğum sırasında beyne oksijen gitmediği için yürüme ve el fonksiyonlarını kaybeden 12 yaşındaki İsmail, bağımsız hayat sürdürebilmek için akülü tekerlekli sandalye ve tablet yardımına ihtiyaç duyuyor.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde doğum sırasında beyne oksijen gitmediği için yürüme ve el fonksiyonlarını kaybeden İsmail Kasap (12), hayatını başkasının desteğine ihtiyaç olmadan sürdürmek için akülü tekerlekli sandalye istediğini söyledi.

Erdemli'nin Tırtır Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Mahmut Kasap çiftinin üç çocuğundan ortancası olan İsmail, doğum sırasında beyne oksijen gitmediği için yürüme ve el fonksiyonlarını kaybetti. Yürüme yetisini kaybeden ve ellerini kullanamayan İsmail, günlük ihtiyaçlarını annesi Fatma Kasap'ın yardımıyla karşılıyor. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeni Türkan Çelik, haftanın belirli günlerinde İsmail'in evine giderek ders veriyor. 6'ncı sınıf öğrencisi İsmail, derslerinde gösterdiği azim ve başarıyla öğretmenlerinin de takdirini topluyor. İsmail'in tek isteği, annesine yük olmadan hareket edebilmesini sağlayacak bir akülü tekerlekli sandalye ve derslerini daha rahat yapabilmek için bir tablet.

TEK BAŞIMA BİRŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM

Akülü tekerlekli sandalye ile tek başına dışarı çıkabileceğini belirten İsmail Kasap, "Annem beni normal tekerlekli sandalye ile evin içinde gezdiriyor. Ama ben hep kendi başıma gezmek istiyorum. Akülü tekerlekli sandalyem olursa hem anneme yük olmam hem de dışarıda rahat gezebilirim. Bir de derslerim için tabletim olmasını istiyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

OĞLUMUN TEK HAYALİ

Fatma Kasap, maddi durumlarının akülü tekerlekli sandalye almaya yetmediğini belirterek, "Eşim özel bir firmada asgari ücretle çalışıyor, ben ev hanımıyım. İsmail doğduğundan beri onun yanından hiç ayrılmadım. Çok duygusal ve sevgi dolu bir çocuk. Onun tek hayali bir akülü tekerlekli sandalye. Kendi başına hareket edebilmek, bahçeye çıkmak istiyor. Bizim gücümüz yetmiyor ama bir hayırsever ya da devletimizden biri bu isteğini gerçekleştirirse dünyalar bizim olur" diye konuştu. Evde eğitim veren öğretmeni Türkan Çelik ise İsmail'in zorluklara rağmen derslerinde çok başarılı olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
