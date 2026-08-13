Haberler

Yunus Emre Devlet Hastanesi 2026 İlk Yarı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Yunus Emre Devlet Hastanesi 2026 İlk Yarı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunus Emre Devlet Hastanesinin 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve başkanların katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesinin 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve başkanların katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda hastanenin yılın ilk yarısında sunduğu sağlık hizmetleri, yürütülen çalışmalar, hizmet süreçlerine ilişkin veriler, ihtiyaçlar ve önümüzdeki döneme yönelik planlamalar ele alındı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Doğar ve İdari İşler Müdürü Serdar Güder tarafından yapılan sunumlarda, sağlık hizmetlerinin işleyişi ve mevcut çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Sunumların ardından sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü

Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Memleketine hızlı döndü
Gideceği konuşulan Oosterwolde kararını tek kelimeyle açıkladı

Gidiyor mu kalıyor mu? Kararını tek kelimeyle açıkladı
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor

Yasa sonrası kritik adım! DEM ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Mardinspor Stadı'nda son ses Fenerbahçe marşı açıldı

Son ses çaldığı marş başına iş açtı
'Çerçeve yasa' sonrası ilk kriz! AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı

AK Parti'den tepki geldi, DEM Parti geri adım attı
Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı

Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı