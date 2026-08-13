Yunus Emre Devlet Hastanesi 2026 İlk Yarı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Yunus Emre Devlet Hastanesinin 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve başkanların katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda hastanenin yılın ilk yarısında sunduğu sağlık hizmetleri, yürütülen çalışmalar, hizmet süreçlerine ilişkin veriler, ihtiyaçlar ve önümüzdeki döneme yönelik planlamalar ele alındı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Doğar ve İdari İşler Müdürü Serdar Güder tarafından yapılan sunumlarda, sağlık hizmetlerinin işleyişi ve mevcut çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Sunumların ardından sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA