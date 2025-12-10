Haberler

Malatya'da yüksekten düşme sonucu aort damarı yırtılan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Malatya'da yüksekten düşme sonucu aort damarı yırtılan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da yüksekten düşme sonucu aort damarında yırtık oluşan 66 yaşındaki Celal Akbaşlı, kapalı ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Hastanın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Malatya'da yüksekten düşme sonucu aort damarı yırtılan 66 yaşındaki Celal Akbaşlı, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yüksekten düşen ve hastaneye kaldırılan Akbaşlı'nın aort damarının yırtıldığı tespit edildi.

Akbaşlı, hastanede gerçekleştirilen endovasküler stent greft yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, hastanın yüksekten düşmesi sonucu vücudunun ağır hasarlar aldığını belirtti.

Hastanın vücudunda çok sayıda kırık da bulunduğunu aktaran Katrancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kemiklerde çatlaklar ve en önemlisi kalbinden çıkan ana damar olan aortta ciddi bir yırtık tespit ettik. Bu yırtık aort damarının sırta bakan bölümündeydi ve bulunduğu yer itibarıyla hayati bir tehdit oluşturuyordu. Bu tür yaralanmalarda birçok hasta hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmektedir. Aorttaki yırtık, anatomik konumu nedeniyle açık cerrahiye uygun değildi. Bu sebeple hastanemizde ilk kez uygulanan bir yöntemle, kapalı olarak damar içerisinden onarım yapmayı planladık. Sol ve sağ kasık damarlarından girilerek, anjiyografi eşliğinde yırtılmış olan damara stent greft yerleştirdik. Bu sayede yırtık alan kapatıldı ve kanama riski tamamen kontrol altına alındı."

Katrancıoğlu, hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

Hasta Celal Akbaşlı da "Bir gece yoğun bakımda kaldım. Ertesi gün ayağa kalktım, yürüdüm. Şimdi çok şükür iyiyim. Allah hocalarımızdan razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Sağlık
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
title