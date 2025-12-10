Malatya'da yüksekten düşme sonucu aort damarı yırtılan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Malatya'da yüksekten düşme sonucu aort damarı yırtılan 66 yaşındaki Celal Akbaşlı, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yüksekten düşen ve hastaneye kaldırılan Akbaşlı'nın aort damarının yırtıldığı tespit edildi.

Akbaşlı, hastanede gerçekleştirilen endovasküler stent greft yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, hastanın yüksekten düşmesi sonucu vücudunun ağır hasarlar aldığını belirtti.

Hastanın vücudunda çok sayıda kırık da bulunduğunu aktaran Katrancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kemiklerde çatlaklar ve en önemlisi kalbinden çıkan ana damar olan aortta ciddi bir yırtık tespit ettik. Bu yırtık aort damarının sırta bakan bölümündeydi ve bulunduğu yer itibarıyla hayati bir tehdit oluşturuyordu. Bu tür yaralanmalarda birçok hasta hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmektedir. Aorttaki yırtık, anatomik konumu nedeniyle açık cerrahiye uygun değildi. Bu sebeple hastanemizde ilk kez uygulanan bir yöntemle, kapalı olarak damar içerisinden onarım yapmayı planladık. Sol ve sağ kasık damarlarından girilerek, anjiyografi eşliğinde yırtılmış olan damara stent greft yerleştirdik. Bu sayede yırtık alan kapatıldı ve kanama riski tamamen kontrol altına alındı."

Katrancıoğlu, hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecine girdiğini belirtti.

Hasta Celal Akbaşlı da "Bir gece yoğun bakımda kaldım. Ertesi gün ayağa kalktım, yürüdüm. Şimdi çok şükür iyiyim. Allah hocalarımızdan razı olsun." ifadesini kullandı.