Yüksekova Devlet Hastanesine 10 uzman hekim atandı

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi, 10 yeni uzman hekimin atanmasıyla toplamda 60 uzman hekime ulaştı. Yeni atamalarla poliklinik hizmetlerinin düzenlenmesi, randevu sürelerinin kısalması ve çevre illere sevklerin azalması hedefleniyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne 10 yeni uzman hekimin atanmasıyla birlikte hastanedeki toplam uzman hekim sayısı 60'a ulaştı.

İlçede farklı branşlarda göreve başlayan uzman hekimler arasında kardiyoloji, genel cerrahi, kulak burun boğaz, ortopedi ve travmatoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, dahiliye, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile üroloji alanları yer alıyor. Yeni atamalarla birlikte hastanede poliklinik hizmetlerinin daha düzenli yürütülmesi, randevu sürelerinin kısalması ve çevre illere yapılan sevklerin azalması bekleniyor.

Özellikle kronik hastalıklar ve acil müdahale gerektiren branşlarda yaşanan yoğunluğun hafiflemesiyle birlikte vatandaşların kendi ilçelerinde daha kapsamlı sağlık hizmeti alabilmesi mümkün hale gelecek. Yeni göreve başlayan hekimler arasında İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Kübra Karabıçak, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mert Demirci, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülümse Oruçoğlu Başka, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuğçe İncekürk Kızılca, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İsra Yıldırım, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Aytaç Alten, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mehmet Salih Parça, Üroloji Uzmanı Dr. Emrecan Gökşin, Tabip Dr. Ahin Azak ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tugay İbradi bulunuyor.

Hastane yönetimi, yeni atamalarla birlikte hem poliklinik hizmetlerinin hızlanacağını hem de sevk oranlarının azalacağını belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

