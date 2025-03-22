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Yolu Kapanan Köyde Mahsur Kalan Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu

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Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Tahtyurt köyünde bir hasta mahsur kaldı. Sağlık ve İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı ve hastayı hastaneye nakletti.

Yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta için ekipler seferber oldu

SİVAS - Sivas'ta yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde bir hasta mahsur kaldı. Hastanın nakli için sağlık ve İlçe Özel İdare ekipleri seferber oldu.

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bazı yerleşim yerlerinin yolu kapandı. Yolu kapanan Altınyayla ilçesine bağlı Tahtyurt köyünde bir kişi rahatsızlandı. İhbar üzerine hastaya ulaşmak için İlçe Özel İdare ve sağlık ekipleri seferber oldu. Karla mücadele ekipleri kapanan yolu açarak ambulansın köye ulaşmasını sağladı. İlk müdahaleyi köyde yapan sağlık ekipleri, hastayı Altınyayla Devlet Hastanesine nakletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜNYAMİN UĞUR - Sağlık
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