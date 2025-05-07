Yenikent Devlet Hastanesi'nde Yangın Çıktı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi, yangının nedeni araştırılıyor.
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesindeki Yenikent Devlet Hastanesi'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi M. Cahit Kıraç Caddesi'ndeki Yenikent Devlet Hastanesi'nin kompresör odasında, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yatan hastalar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
HABER: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık