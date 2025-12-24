Haberler

'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmanın görülmesine devam ediliyor

'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmanın görülmesine devam ediliyor Haber Videosunu İzle
'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmanın görülmesine devam ediliyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmalar devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada sanık ifadelerinin alınması bekleniyor. Bu dava, özel hastaneler ve yenidoğan üniteleri ile ilgili ciddi suçlamaları gündeme getiriyor.

Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada duruşmanın görülmesine devam ediliyor. Saat 11.30 sıralarında, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda başlayan duruşmada dün birleştirilen dosya kapsamında sanık ifadelerinin alınması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Sağlık
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani