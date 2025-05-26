Yenidoğan Bebek, Kalp Rahatsızlığı Nedeniyle Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi

Muş'ta yenidoğan için ambulans uçak havalandı

MUŞ - Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ilk müdahalesi Muş'ta yapılan yenidoğan bebek, ileri düzey cerrahi tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş'ta doğan ve kalbinde ciddi bir rahatsızlık belirlenen yenidoğan bebek, ileri düzey tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen minik Balkaya'ya yapılan tetkiklerde, kalp damarlarında daralma anlamına gelen aort koarktasyonu tanısı konuldu.

Uzman hekimler tarafından ilk müdahalesi Muş Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen bebek, durumunun ciddiyeti nedeniyle Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi tedavisinin uygulanabileceği Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Ambulans uçakla gerçekleştirilen sevkin ardından bebeğin tedavisine burada devam edileceği bildirildi.