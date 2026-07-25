Yemek seçen bir çocuğa yaz tatilinde yemek yedirme ipuçları

Yaz tatili sürüyor ve eğer yemek seçen bir çocuğunuz varsa bu tatil dönemleri çok stresli olabiliyor. İşte yemek saatlerini daha keyifli hale getirmek için annelerden birkaç ipucu.Sebzeleri sunma şeklinizi değiştirinLondra'da yaşayan dört çocuk annesi Natalia, çocukları için sebzeli nugget yapıyor."Yeşil fasulyeyi severler ama tek başına değil, bu yüzden biraz tereyağında kızartıp galeta ununa batırıyoruz. Karnabahar ve diğer birçok sebze için de aynı şeyi yapıyoruz" diyor.Berkshire'de yaşayan öğretmen Kieron Fisher, altı yaşındaki ikizleri Kit ve Ollie'nin zaten severek yediği makarna gibi yemeklere sebze ekliyor.

Reading'de yaşayan Emma Robins, üç yaşındaki oğlu Alfred'in makarnanın sosuna katılmış sebzeleri çok sevdiğini söylüyor. Ayrıca sebzelerle kendi hamburgerlerinizi yapmanızı da öneriyor.Tatillerde rutin eksikliği bazı çocuklar için özellikle zorlayıcı olabilir, bu nedenle Kieron, yiyecekleri sağlıklı atıştırmalığı ve sonra yapacakları aktiviteyi gösteren görsel panolar kullanmayı öneriyor.Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar bazen yemek söz konusu olduğunda duyusal zorluklar yaşayabilirler ancak bu önerilerden bazıları onlar için uygun olmayabilir.Tabaktaki her şeyi bitirmeye zorlamayınLondra'da yaşayan Doone, "Açlarsa yerler. Onları zorlamıyorum çünkü bunun baskı yaratabileceğini düşünüyorum" diyor. Annesi, iki yaşındaki kızı Cora'nın eskiden çok iyi yediğini, ancak kreşteki diğer çocukların bazı yiyeceklere burun kıvırdığını görünce kendisinin de aynı şeyi yapmaya başladığını söylüyor."Bunu çok büyütmemeye çalışıyorum. Yemiyor olsalar bile, brokoliyi her zaman tabağa koyuyorum ki görsünler."Emma, çocuklara seçim yapma şansı verildiğini hissettirmek için birçok seçenek sunmayı öneriyor. Alfred'in beslenme çantasına her zaman iki veya üç sağlıklı seçenek ekliyor.Emma, çocukların bir şeye ilgi gösterdiklerinde onları övmek gerektiğini söylüyor: "Bir gün havuç istediklerini söylerlerse, koşup havuçları getirin ve yedikleri zaman onları bol bol övün".Deneyene kadar yiyecek sunmaya devam edinAraştırmalar, çocukların yeni yiyecekleri sevmeyi öğrenmesinin 15 denemeye kadar sürebileceğini gösteriyor.Londra'daki Barnes İlkokulu'nun önünde bir anne, "Sunmaya devam edin, onlar da deneyecekler. Evimizde herkesin her şeyi denemesini sağlamaya çalışıyoruz, en ufak bir parçayı bile."Başka bir ebeveyn ise, "Bazen belirli bir yiyeceğin rengi veya dokusu çocukları o yiyecekten soğutabilir. Ta ki onu denemeye karar verene kadar" diyor.Çocukların yeni yiyecekleri yemeyi reddetmesi veya her zaman sevdikleri yiyecekleri geri çevirmesi alışılmadık bir durum değil. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre, çocukların yarısından fazlası bir noktada seçici yeme alışkanlıkları gösteriyor.Özellikle sebzeler, genç damaklar için oldukça acı bir tada sahip olabilir. Çoğu alışkanlık zamanla düzelir.Ancak çocuklarınız belirli yiyeceklerden kaçınmaya başlar ve sağlıksız bir şekilde yemek miktarlarını kısıtlarsa, tıbbi yardım almakta fayda var.Yemek yemeyi bir aile etkinliği haline getirinDoone, "Kızlarımla her zaman birlikte yemek yerim ve onların yediklerini yerim" diyor.İngiliz Beslenme Vakfı, yemeğin bir aile meselesi olması gerektiği konusunda hemfikir. Bu, çocukların ebeveynlerinin yaptıklarından öğrenmelerine olanak tanıyor. Biraz daha büyüdüklerinde, hazırlıklara da yardımcı olabilirler.Emma, çocuklarını meyve toplamaya götürerek, süpermarket yiyecek seçmelerine izin vererek, bahçede lezzetli piknikler yaparak eğlenceyi artırıyor.

Ancak Kieron'a göre öncelikle porsiyon büyüklüğünü düşünmek gerekiyor."Tabaklarının çok dolu veya aşırı kalabalık olmamasına dikkat ediyorum, çünkü bir anda çok fazla yemek bunaltıcı gelebilir" diyor.Sağlıklı seçeneklerin yanında atıştırmalıklar da olsunDoone şöyle diyor: "Çocuklara çok fazla atıştırmalık vermemeye bilinçli olarak özen gösteriyorum çünkü o zaman akşam yemeği vaktinde daha çok acıkıyorlar."Natalia, çocuklarına doğranmış biber ve elma gibi sağlıklı atıştırmalıklar hazırlıyor.

Kieron, "Tamamen yasaklamayın. Sadece atıştırmalıkların yanında çilek veya diğer meyveler gibi daha sağlıklı seçenekler koyun.""Yaz tatili uzun bir süre, bu yüzden her gün mükemmelliği hedeflemek yerine, beslenmelerinin genel dengesine odaklanmak gerekiyor" diye ekliyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .