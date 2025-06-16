Yaşlı Erkeklerde Genetik Varyant Demans Riskini Artırıyor

Yaşlı Erkeklerde Genetik Varyant Demans Riskini Artırıyor
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Yeni bir araştırma, yaşlı erkeklerde bulunan HFE genindeki varyantın demans riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Özellikle 'H63D' varyantının iki kopyasına sahip erkeklerin demans geliştirme olasılığı 2,39 kat daha yüksek.

BİLİM insanları, yaşlı erkeklerde yaygın görülen bir varyantın demans riskini artırabileceğini tespit etti.

Yeni bir araştırma, yaşlı erkeklerde yaygın görülen bir genetik varyantın demans riskini ciddi şekilde artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, ABD ile Avustralya'da yürütülen ve kalp-damar hastalığı, demans ya da bilişsel gerileme geçmişi olmayan yaşlı bireyleri takip eden çalışmaların verilerinin kullanıldığı bildirildi.

Araştırmacılar, Avrupa kökenli 70 yaş üzeri 12 binden fazla Avustralyalı üzerinde HFE genindeki varyantlara odaklandı. Bu gen, vücuttaki demir seviyelerini düzenlemede kritik rol oynuyor. Özellikle 'H63D' isimli varyantın iki kopyasına sahip erkeklerde, demans gelişme riskinin 2,39 kat daha yüksek olduğu belirlendi. Bu risk artışı, yalnızca erkeklerde görülürken kadınlarda benzer bir ilişki tespit edilmedi. Araştırmaya göre bu genetik yapı, 'hemochromatosis' adı verilen ve vücutta aşırı demir birikmesine yol açan bir duruma neden olabiliyor. Bu durum da karaciğer sirozu, karaciğer kanseri, kas iskelet sistemi sorunları ve demans gibi hastalıklarla ilişkilendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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