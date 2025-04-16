Yapay Kalp Destek Cihazıyla Yaşayan Zeynep Altun, Kalp Nakliyle Yeni Bir Hayata Başladı

İzmir'de 13 yıldır yapay kalp destek cihazıyla yaşayan 21 yaşındaki Zeynep Altun, kalp nakliyle yeni bir hayata başladı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dünyaya gelen Altun'a 7 yaşındayken kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Altun'a bir yıl sonra, 2012'de İzmir'deki Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi'nde yapay kalp destek cihazı takıldı.

Acil organ nakli listesine alınan hasta, geçen sürede yeni kalbine kavuşma umutlarını çizdiği pek çok resimle ifade etti.

Başka bir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Altun'a mutlu haber, hastanedeki odasında 3 Nisan'da geldi. Kendisine uygun kalbin bulunduğunu öğrenen Altun, büyük sevinç yaşadı.

Genç kız, EÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran başkanlığındaki ekip tarafından 8 saat süren nakil ameliyatıyla yeni kalbine kavuştu.

Yeni yaşına yeni kalbiyle girdi

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Zeynep Altun, 21. yaş gününü yeni kalbiyle ailesi tarafından süslenen hasta odasında kutladı.

Altun'u ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.

Zeynep Altun, AA muhabirine yıllarca 2 kilogram ağırlığındaki yapay kalp destek cihazıyla yaşamak zorunda kaldığını ancak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını söyledi.

Doktorlarının uygun kalp bulunduğu söylediği anı hala unutamadığını belirten Altun, "Çünkü benim için yeni bir yaşam başlayacaktı. Küçüklükten beri umutluydum. Küçüklükten bu yana resim çizmeyi seviyordum. Hastalığımdan dolayı da kalp çiziyordum. Çok şükür kalbe kavuştum. İnsanlara umut olmak ve yaşama dönmek güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Altun, yapay kalp cihazıyla yaşamanın zor olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sürekli enfeksiyon geçiriyordum. Hastanede yatıyordum farklı sorunlar çıkıyordu. Hayat daha güzel olacak, artık çok farklı hayatım olacak. En basitinden kıyafetlerim değişecek. Elbise giyebileceğim, rahatça dolaşabileceğim. Şu an yeni kalbime alışmaya çalışıyorum. Değişik bir duygu başkasının kalbinin sende atması ama çok da güzel bir duygu. O kardeşimize de Allah rahmet eylesin. Ailesinden Allah razı olsun."

Altun, kalp nakli bekleyen hastalara da umutlarını yitirmemeleri çağrısında bulundu.

Anne Gönül Altun da organ naklinin önemine değinerek, "Maalesef başa gelmeyince çok anlaşılmıyor. Ama yaşayan çok iyi biliyor, zor bir süreç. Biz de organlarımızı bağışladık. Herkesi organ bağışına davet ediyorum." dedi.

Sağlık durumu 13 yıldır takip ediliyordu

Nakil operasyonunda yer alan Prof. Dr. Tahir Yağdı, 13 yıldır Altun'un durumunu takip ettiklerini anlatarak, başarılı operasyonun ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Altun'un 8 yaşından bu yana yapay kalple yaşadığını kaydeden Yağdı, "Yaşının yarısından fazla bir süre yapay kalple yaşadı. 13 yıl bu cihazla yaşadı, taktığımızda 1 metre 30 santimetreydi boyu. Şimdi 1 metre 74 santimetre boyunda. 13 yıl kalp destek cihazıyla gayet güzel bir süreç geçirdi aslında. Kalp nakli de uygun bir donör bulunduğu zaman yapılabiliyor ve maalesef pek çok hastayı uygun donör beklerken o bekleme sürecinde kaybediyoruz." ifadelerini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise başarılı operasyon nedeniyle ekibi tebrik ederek, "Yıllarca yapay kalple yaşayan kızımız, kalp nakliyle sağlığına kavuştu. Bu nedenle çok mutluyum. Artık yeni kalbiyle hayatına devam edecek." dedi.