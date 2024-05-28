Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü Kadınlara Mobil Kanser Taraması Yapıyor

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce kadınlara yönelik mobil kanser tarama aracıyla kanser taraması yapılıyor.

Merkez Aile Sağlığı Merkezi yanında konuşlandırılan araçta, 40-69 yaş arası kadınların kanser taraması gerçekleştiriliyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, 40-69 yaş aralığında olan tün kadınları kanser taraması yaptırmaya davet etti.

Kanser taramasının kadınlar için hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Sönmez, "Tarama erken teşhis için çok önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır." dedi.