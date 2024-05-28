Üye Girişi
Haberler

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü Kadınlara Mobil Kanser Taraması Yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü, 40-69 yaş arası kadınlara yönelik mobil kanser tarama aracıyla kanser taraması gerçekleştiriyor. Tarama aracı, Merkez Aile Sağlığı Merkezi yanında konuşlandırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, tüm kadınları kanser taraması yaptırmaya davet etti ve erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce kadınlara yönelik mobil kanser tarama aracıyla kanser taraması yapılıyor.

Merkez Aile Sağlığı Merkezi yanında konuşlandırılan araçta, 40-69 yaş arası kadınların kanser taraması gerçekleştiriliyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, 40-69 yaş aralığında olan tün kadınları kanser taraması yaptırmaya davet etti.

Kanser taramasının kadınlar için hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Sönmez, "Tarama erken teşhis için çok önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır." dedi.

Kaynak: AA / Sağlık

Sağlık Güncel Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title