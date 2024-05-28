Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü Kadınlara Mobil Kanser Taraması Yapıyor
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü, 40-69 yaş arası kadınlara yönelik mobil kanser tarama aracıyla kanser taraması gerçekleştiriyor. Tarama aracı, Merkez Aile Sağlığı Merkezi yanında konuşlandırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, tüm kadınları kanser taraması yaptırmaya davet etti ve erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.
Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce kadınlara yönelik mobil kanser tarama aracıyla kanser taraması yapılıyor.
Merkez Aile Sağlığı Merkezi yanında konuşlandırılan araçta, 40-69 yaş arası kadınların kanser taraması gerçekleştiriliyor.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, 40-69 yaş aralığında olan tün kadınları kanser taraması yaptırmaya davet etti.
Kanser taramasının kadınlar için hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Sönmez, "Tarama erken teşhis için çok önemlidir. Erken teşhis hayat kurtarır." dedi.