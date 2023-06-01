Yahşihan'da Kan Bağışı Kampanyası

Yahşihan ilçesinde Türk Kızılay ve belediye tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bağışta bulunan vatandaşlar ile personeline teşekkür etti.

Yahşihan ilçesinde Türk Kızılay ve belediye tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye önüne konuşlandırılan gezici kan bağışı aracında belediye çalışanları ve vatandaşlar kan verdi.

Kan bağışında bulunan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bağışta bulunan vatandaşlar ile personeline teşekkür etti.

Geçen yıl da kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiklerini aktaran Türkyılmaz, "Bu sene de aynı şekilde duyarlılığımızı göstermek istedik. Yahşihan halkını kan vermeye davet ediyoruz. Sadece 15 dakikalarını ayırarak hiç tanımadıkları bir insanın hayatına iyilikle dokunabilirsiniz." ifadesini kullandı.