Haberler

Yahşihan'da pedallar sağlık için çevrildi

Yahşihan'da pedallar sağlık için çevrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bisiklet sürerek sağlıklı yaşama dikkat çekti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, pedallar sağlık için çevrildi.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği ilçe merkezindeki program, renkli görüntülere sahne oldu.

Katılımcılar, belirlenen parkur boyunca birlikte bisiklet sürerek hem spor yaptı hem de sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturdu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez, etkinlikteki konuşmasında, düzenli fiziksel aktivitenin bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığının korunmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu dile getiren Sönmez, "Düzenli bisiklet sürmek kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olurken, obezite, diyabet ve birçok kronik hastalığın önlenmesine de katkı sağlamaktadır. Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle vatandaşlarımızla bir araya gelerek hareketli yaşamın önemini vurgulamak istedik. Etkinliğimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, herkesi günlük yaşamında daha aktif olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Karayel
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı

Türkiye güne dev bir operasyonla başladı! 841 kişi yakalandı
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'den Montella'ya anlamlı destek! Golü attı, soluğu yanında aldı

Yaptığı hareket golünün önüne geçti!
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu

Teklif üstüne teklif alıyordu! Yeni partneri belli oldu
ABD-İran mutabakatı sonrası bir ilk! Hürmüz'de seyreden dev gemi saldırıya uğradı

Görüntü bugün kaydedildi! Barış geldi diye sevinirken korkulan oldu
'Karacellatlar' suç örgütüne yönelik 10 ilde operasyon: 34 gözaltı

Karacellatlar"a operasyon! 34 gözaltı var
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor