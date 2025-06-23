Vücut Tipleri ve Sağlık: Efsaneler ve Gerçekler

Kum saati vücut tipinden "erkek memelerinin" gerçek kökenine kadar, insan vücudu hakkındaki efsaneler ve gerçekler...

'Kilolu insanların metabolizmaları daha yavaş değildir'

Doğru. Kaslar yağdan yaklaşık üç kat daha fazla enerji tüketir. Ancak diğer bazı organlarımızın hücreleri daha da açtır.

Kilolu insanlar, zayıf insanlara kıyasla daha büyük organlara ve daha fazla hücreye sahiptir.

Bu, onların toplam enerji tüketimlerinin, yani dinlenme metabolizma hızlarının daha yüksek olduğu anlamına gelir.

Vücut şekliniz elma mı, armut mu? Yani karnınıza mı yoksa kalçalarınıza ve üst bacaklarınıza mı kilo alıyorsunuz?

Geçmişte, "elma" tipi vücuda sahip insanların genellikle kalp hastalığı ve diyabet riskinin daha yüksek olduğu kabul ediliyordu. Çünkü karın yağları iltihabı artıran, kan basıncını yükselten ve insülin direncine neden olan kimyasallar salgılıyor.

Buna karşılık, kalçalarda bulunan yağın nispeten zararsız olduğu düşünülüyordu, ancak California Üniversitesi'nde yapılan son araştırmalar, bu "gluteal" yağın da zararlı maddeler salgıladığını ortaya koydu.

Başka bir deyişle, vücut şekliniz ister elma gibi ister armut gibi olsun, fazla yağ kötü olabilir.

Birçok kadın kendini "kum saati şeklinde" (veya üstünde iki elma olan armut şeklinde) olarak görmekten hoşlansa da, üç boyutlu vücut tarayıcıları farklı bir tablo çiziyor.

Manchester'da araştırmacılar, bu makineleri kullanarak 240 İngiliz kadını taradıklarında, yüzde 63'ünün benzer göğüs, bel ve omuz ölçülerine sahip olduğunu tespit etti. Bellerinin neredeyse hiç olmadığını, yani "dikdörtgen şeklinde" olduğunu tespit ettiler.

Sadece yüzde 13'ü "kum saati" idi; geri kalanlar ise "armut" (%8), 'kaşık' (üst kısmı baskın kum saati şekli) (%7), "ters üçgen" (%6) ve "üçgen" (%3) idi.

Kadınlar yaşlandıkça vücut şekli daha dikdörtgen bir hal alır: 56 yaşın üzerindeki kadınların yüzde 80'i bu kategoriye giriyor.

"Erkek memeleri" – diğer adıyla jinekomasti – genellikle bira göbeği ile birlikte anılsa da, göründükleri kadar sarkık değildir.

Aslında, çoğu durumda meme dokusunun büyümesinden kaynaklanırlar.

Aşırı kilolu erkeklerde bazen yağ hücrelerinin, meme büyümesini uyaran kadınlık hormonu östrojen üretmesi nedeniyle gelişir. Testosteron genellikle bu büyümeyi engeller, ancak erkekler yaşlandıkça testosteron seviyeleri düşer.

Türkiye'den araştırmacıların 200 erkek üzerinde yaptıkları araştırma, Vücut Kitle Endeksleri (BMI) yüksek ve göbeği belirgin olanların yatakta ortalama 7,3 dakika dayandığını gösterdi.

Daha zayıf gruptaki erkeklerin ise sadece 2 dakika dayandığı ve erken boşalma sorunu yaşama olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Bunun nedeni muhtemelen obeziteyle birlikte görülen testosteron azalmasıdır.

Ancak, iri yapılı erkekler daha uzun süre dayanabilse de, ilk etapta ereksiyon olmakta zorlanabilirler: Aşırı kilo da erektil bozuklukla ilişkilidir.