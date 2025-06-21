Van Göz Kliniği, Günlük 900 Hastaya Hizmet Sunuyor

Van Göz Kliniği, Günlük 900 Hastaya Hizmet Sunuyor
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Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, günde ortalama 900 hastaya sağlık hizmeti sağlıyor. Başhekim Dr. Remzi Sarıkaya, klinik ile hekim sayısının ve nitelikli sağlık hizmetlerinin arttığını belirtiyor.

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği'nde günde ortalama 900 hastaya hizmet sunuluyor.

Hastanenin Başhekimi Dr. Remzi Sarıkaya, basın mensuplarına, kliniğin bölgede sağlık hizmetlerine önemli katkı sağladığını söyledi.

Geçen yıl ekimde hizmete açılan klinikte günde yaklaşık 40 ameliyatın yapıldığını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"İlimiz, zorunlu hizmetle hekim temin edilen bir bölge. Bu nedenle kalıcı sağlık hizmeti sunmak için öğretim üyeleriyle klinik yapılanmayı geliştirdik. Göz kliniğimizde 3 öğretim üyesi, uzman ve asistan hekimlerle hizmet sunuluyor. Klinikle hekim sayımız ve nitelikli sağlık hizmetlerimizde ciddi artış yaşandı."

Göz kliniğinde görevli Dr. Burhan Başkan ise günde ortalama 900 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini ifade etti.

Van'ın yanı sıra çevre illere de hizmet sunduklarını anlatan Başkan, "Vitrektomi, kornea nakli, glokom ameliyatları, gözyaşı kanalı tıkanıklığı operasyonları gibi birçok cerrahi müdahaleyi başarıyla uyguluyoruz. Ayrıca retina hastalıklarına yönelik ileri düzey ameliyatlar da yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Sağlık
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