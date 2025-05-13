Vali Canalp, Çölyak Hastalığına Farkındalık İçin Etkinlik Düzenledi

BATMAN Valisi Ekrem Canalp, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Çölyak hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Vali Canalp, çocuklarla pasta kesti, zeka oyunu seti hediye etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Çamlıtepe Mahalesi Jiyan Park'ta bulunan ve çölyak hastalarına glutensiz ürün hizmeti veren Batman Belediyesi Glutensiz Kafe'de, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Vali Canalp, etkinlikte çölyak hastası çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek pasta kesti, zeka oyunu seti hediye etti. Vali Canalp'a Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Belediye Başkan Yardımcısı ve Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Belediye Başkan Yardımcısı ve Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Murat Solmaz da eşlik etti.

'4 İLDEN GELEN HASTALARA HİZMET VEREN MERKEZ HALİNE GELDİ'

Etkinlikte konuşan Vali Canalp, Glutensiz Kafe'nin Siirt, Mardin, Bitlis ve Şırnak'tan gelen hastalara da hizmet verdiğini ifade ederek, "Çölyak hastalarımıza destek olabilmek için glutensiz kafeyi faaliyete geçirdik. Kafede üretmiş olduğumuz ürünler sadece glutensiz ekmekten ibaret değil. Çölyak hastasının nasıl ki çölyak hastası olmayan bir insanın ihtiyaç duyduğu nitelikli gıdalar neler varsa ona yakın gıdaları temin edebilecek çeşitlilikte ve türde gıdaları burada üretiyoruz ve memnuniyet vericidir ki, burada üretmiş olduğumuz ürünler sadece Batman'daki çölyak hastalarına hizmet vermiyor. Batman kendi coğrafyasının merkezi olacak. Kendi bölgesinin merkezi bir Batman olacak. Bizim şuanda glutensiz kafemiz sadece Batmanla sınırlı değil ama aynı zamanda Batman'ın civarındaki diğer yerleşimlere de, bunlar nelerdir? Siirt, Mardin, Bitlis, Şırnak. Bu şekildeki illerden ve bu illerin ilçelerinden de gelen hastalarımıza da bu şekilde rahatsızlık yaşayan insanlarımıza da burası hizmet veren bir merkez haline gelmiştir" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,