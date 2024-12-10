Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü

 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı
Kaddafi'nin 'Sıra size de gelecek' diye uyardığı Esad gülüp geçmiş

Kaddafi'nin tek bir sözle uyardığı Esad'ın kahkahası salonu inletmiş

Uzmanlar Zatürre Aşısının Önemi Üzerine Dikkat Çekiyor

Uzmanlar Zatürre Aşısının Önemi Üzerine Dikkat Çekiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, zatürrenin özellikle 65 yaş üstü bireylerde hastaneye yatış nedenleri arasında yer aldığını belirterek, bu dönemde aşı olmanın önemini vurguladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, zatürrenin hastaneye yatışın en önemli sebeplerinden olduğunu belirterek, aşı olunması tavsiyesinde bulundu.

Şener, AA muhabirine, mevsimsel gribin arttığı dönemlerde zatürre vakalarında da artış görüldüğünü, hastalığın özellikle KOAH, astım ve kronik bronşit hastalığı olan kişilerde daha sık görüldüğünü söyledi.

Kalp ve karaciğer hastalığı ile böbrek yetmezliği olan özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürreyle çok sık karşılaştıklarını aktaran Şener, "Zatürre bir bakteriyel enfeksiyon aslında ve bir aşısı var. Hayatınız boyunca bir kez olduğunuz zaman ömür boyu neredeyse koruyuculuk sağlayabiliyor. Bu aşıyı olduğunuz zaman zatürre geçirmenizi önlemenin dışında ağır hastalık tablosunu önlüyor. Aşı olduktan hemen sonra koruyuculuğu başlıyor." dedi.

Prof. Dr. Şener, mevsimsel hava değişiklikleriyle zatürre teşhisi alarak yoğun bakım servislerinde yatan hastaların sayısının arttığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Zatürre antibiyotik tedavisiyle çok rahat tedavi edilebilir bir hastalık gibi algılansa dahi akılda tutmamız gereken en önemli konulardan biri özellikle 65 yaş üstü hastaneye yatışın en önemli sebeplerindendir. Hastaneye yatışı ve yoğun bakıma yatış riskini azalttığı için özellikle bu dönemde mutlaka zatürre aşısı yapılması gerekiyor."

Zatürrenin akciğerdeki oluşturduğu iltihabın iyileşse dahi kalıcı bir hasar oluşturabildiğini dile getiren Şener, kronik bronş ya da kalp yetmezliğine çevirebildiğini, hipertansiyon, inme ve kalp krizini tetikleyebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
img

Suriyeli ünlü ismin cesedi Esad'ın işkence merkezinde bulundu
img

Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın! Taksicinin yanıtı ise bomba
img

Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne? Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu? Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir? SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.