Uzmanından uyarı: "Şekerli içecekler kanser hücrelerinin yayılmasını kolaylaştırabilir"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, şekerli içeceklerde yüksek miktarda bulunan früktozun kanser hücrelerinin yayılmasını kolaylaştırabilecek biyolojik mekanizmaları harekete geçirebileceğini belirterek, şekerli içecekler ve yüksek miktarda katma früktoz içeren işlenmiş gıdaların sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

Şekerli içeceklerin obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini artırdığı uzun süredir bilinirken, son yıllarda bu ürünlerin kanser üzerindeki etkileri de araştırılıyor. Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, yüksek miktarda früktoz tüketiminin kanser hücrelerinin yayılmasını kolaylaştırabilecek mekanizmaları harekete geçirebileceğini ortaya koydu.

Nature Aging dergisinde yayımlanan deneysel araştırmada, yumurtalık kanseri modeli üzerinden inceleme yapıldı. Araştırmada, kemoterapi sonrasında yaşamını sürdüren ancak bölünmeyen bazı kanser hücrelerinin tamamen etkisiz olmadığı belirlendi. Bu hücrelerin çevrelerine früktoz salgılayarak komşu kanser hücrelerine "yayıl" sinyali gönderdiği ve hücrelerin hareket kabiliyetini artırdığı tespit edildi.

Yüksek miktarda früktoz benzer biyolojik yolları aktive edebiliyor

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından birinin dışarıdan alınan yüksek miktardaki früktozun da benzer biyolojik yolları aktive edebilmesi olduğunu aktaran Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, özellikle şekerli gazlı içecekler, enerji içecekleri ve yüksek früktozlu mısır şurubu ile tatlandırılmış hazır gıdaların bu açıdan önem taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Uğur Coşkun, elde edilen bulguların deneysel modellerden geldiğine dikkati çekerek, yüksek früktoz tüketiminin insanlarda doğrudan kanser metastazını artırdığının henüz kesin olarak kanıtlanmadığını vurguladı.

Meyve ile işlenmiş ürünler aynı şekilde değerlendirilmemeli

Früktozun şekerli gazlı içecekler, enerji içecekleri, hazır meyve suları, yüksek früktozlu mısır şurubu içeren paketli ürünler, bisküvi, kek, şekerleme ve çeşitli işlenmiş gıdalarda yüksek miktarda bulunabildiğini belirten Prof. Dr. Coşkun, doğal olarak früktoz içeren meyvelerin ise aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Meyvelerin lif, vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından zengin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Coşkun, mevcut bilimsel verilerin meyve tüketiminin değil, katma şeker ve özellikle yüksek miktarda früktoz içeren işlenmiş gıda ve içeceklerin sınırlandırılmasını desteklediğini belirtti.

Beslenme tercihlerimiz kanser hücrelerinin davranışını etkileyebilir

Früktoz tüketiminin azaltılmasının kanserin yayılmasını önlediğini söylemek için henüz erken olduğunu ifade eden Prof. Dr. Coşkun, çalışmanın beslenme alışkanlıklarının kanser biyolojisi üzerindeki etkisine dikkat çektiğini söyledi.

Prof. Dr. Coşkun, şekerli içecekler ve yüksek miktarda katma früktoz içeren işlenmiş gıdalardan uzak durmanın, mevcut bilimsel veriler ışığında genel sağlık açısından olduğu kadar kanserden korunma bakımından da akılcı bir tercih olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı