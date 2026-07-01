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Dr. Alacücük'ten hayati KKKA uyarısı

Dr. Alacücük'ten hayati KKKA uyarısı
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Adıyaman'da enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Ahmet Alacücük, yaz aylarında artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne karşı vatandaşları uyardı. Kene ısırmasıyla bulaşan hastalıktan korunma yöntemlerini anlattı.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Alacücük, yaz aylarında artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları uyardı.

KKKA'nın kene ısırması veya enfekte hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla temas sonucu bulaşabilen, ölümcül seyredebilen viral bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Ahmet Alacücük, özellikle bahar ve yaz aylarında kırsal alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Hastalığın kene tutunmasından sonraki 1 ila 14 gün içinde yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ile başlayabileceğini ifade eden Dr. Alacücük, ilerleyen süreçte kanama belirtilerinin görülebileceğini belirtti.

Korunmanın en etkili yöntem olduğuna dikkat çeken Dr. Alacücük, açık alanlarda uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giyilmesini, dönüşte ise tüm vücudun kene yönünden kontrol edilmesini önerdi. Vücuda tutunan kenenin çıplak elle koparılmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Alacücük, kene teması sonrası 10-14 gün boyunca ateş açısından takip yapılması ve şikayet gelişmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

KKKA'ya karşı koruyucu aşının bulunmadığını hatırlatan Uzm. Dr. Ahmet Alacücük, erken tanı ve destekleyici tedavinin hayat kurtarıcı olduğunu kaydetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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