Uzmanından alerjik reaksiyonlara karşı bebeklere 'mineral içeren güneş kremleri' kullanın önerisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, kimyasal içerikli güneş kremlerin özellikle bebeklerin ciltlerinde tahrişe sebep olabileceğinden mineral içeren güneş kremlerinin kullanılmasını önerdi.

Pişkin, AA muhabirine, özellikle 6 aydan küçük bebeklerde güneş kremi kullanılmasını önermediklerini söyledi.

Bebeklerin ciltlerinin çok daha hassas olduğunu vurgulayan Pişkin, 6 aydan küçük bu bebeklerde reaksiyon ve toksik durum gelişme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.

Pişkin, güneş kremlerini 6 aydan sonraki bebeklerde önerdiklerini anlatarak, "6 aydan önceki bebeklere açık renkli kıyafetler giydirelim. Özellikle geniş siperlikli olan şapkalar takalım. Saat 10.00 ila 16.00 arasında güneşin dik geldiği vakitlerde bebeklerimiz güneşe maruz kalmasın." dedi.

6 aydan büyük bebeklerde de her güneş kremini kullanmanın uygun olmadığını aktaran Pişkin, "Güneş kremleri mineralli ve kimyasal içerikli olan güneş kremleri olmak üzere genellikle ikiye ayrılıyor. Biz özellikle çocuklarda mineralli olan güneş kremlerini kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunların içerisinde çinko oksit veya titanyum oksit dediğimiz malzemeler bulunuyor." diye konuştu.

Pişkin, güneş kremi kullanırken en çok yapılan yanlışlardan birinin denize gidildiğinde sürülmesi olduğuna değinerek, "Bebeklerimizi güneş kremlerini gerekirse evde sürüp güneşe öyle çıkartmamız lazım. Genellikle sabah sürüyoruz ve akşama kadar bir daha güneş kremi kullanmıyoruz. Bu da doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

"30 faktörün üstündeki güneş kremleri yüzde 97'nin üstünde koruyuculuk sağlar"

İki saatte bir güneş kremlerinin sürülmesi gerektiğine dikkati çeken Pişkin, "Özellikle suya girip denizde uzun süre vakit geçirdiysek, güzel kurulanma yaptıktan sonra güneş kremlerini tekrar kullanmak güneşin zararlı etkilerinden çocuklarımızı, bebeklerimizi koruyacaktır." ifadelerini kullandı.

Pişkin, güneş kremlerinde emildikleri zaman vücuda geçen herhangi bir toksik maddesi bulunmadığını vurgulayarak, "Özellikle bu kimyasal içerikli olan güneş kremleri çocukların ciltlerinde, özellikle bebeklerin ciltlerinde irritasyon (tahriş) yapabiliyor, alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. O nedenle bebeklere kimyasal içerikli güneş kremlerini değil, daha çok mineral içeren güneş kremlerini öneriyoruz. Hatta bunları ilk kullanırken mutlaka küçük bir alana sürüp alerjik bir reaksiyon gelişip gelişmediğini kontrol edip ondan sonra sürmeye devam etmekte fayda var." şeklinde konuştu.

Mutlaka en az 30 faktörlü güneş kremlerini kullanılması gerektiğinin altını çizen Pişkin, "30 faktörün üstündeki güneş kremleri yüzde 97'nin üstünde koruyuculuk sağlar. Hem ultraviyole A'ya hem de ultraviyole B'ye dayanıklı, koruyucu olan güneş kremlerini kullanmak gerekir." dedi.

Pişkin, güneş kremleri sürüldüğünde D vitamini emiliminin teorik olarak azalacağını ancak çok kısa süreli güneşe maruziyetin D vitamini üretimini yeniden sağlayacağını sözlerine ekledi.