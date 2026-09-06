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Gençlerde Fıtık Artışının Nedeni Hareketsizlik

Gençlerde Fıtık Artışının Nedeni Hareketsizlik
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Prof. Dr. Orhan Şen, gençlerde bel ve boyun fıtığının artmasının temel nedeninin çocukluktan itibaren hareketsiz yaşam ve egzersiz eksikliği olduğunu belirtti. Ailelerin çocukları spora teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, gençlerde bel ve boyun fıtığının artmasındaki temel nedenin çocukluktan itibaren hareketsiz bir yaşam sürülmesi ve egzersiz yapılmaması olduğunu söyledi.

Günümüzde çocukluk ve gençlik döneminde geçirilen zamanın büyük bölümünün ekran karşısında geçmesi, beraberinde çeşitli kas ve iskelet sistemi sorunlarını da getiriyor. Özellikle telefon, tablet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte gençler uzun süre aynı pozisyonda kalırken, hareketsiz yaşam tarzı boyun ve bel bölgesindeki kasların yeterince gelişememesine neden olabiliyor.

"Temel neden, hareketsiz yaşam ve egzersiz yapılmamasıdır"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hareketsiz yaşamın sağlıksız olduğunu ifade ederek, "Gençlerde bel ve boyun fıtığının artmasındaki temel neden, çocukluktan itibaren hareketsiz bir yaşam sürülmesi ve egzersiz yapılmamasıdır. Geçmişte sokakta oynanan hareketli oyunların yerini, bugün saatlerce masa başında veya koltukta bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına bakarak geçirilen zaman aldı. Boyun, bel ve bacakların uzun süre hareketsiz kalması, kas gelişimini yetersiz kılar ve eklem hareketlerini sınırlar. Bu zayıf altyapı yüzünden gençler ilerleyen yıllarda valiz taşımak veya aniden ağır sporlara başlamak gibi durumlarla karşılaştığında kas ve eklemler bu yükü kaldıramaz, sonuç olarak bel ve boyun fıtıkları ortaya çıkar" dedi.

"Çocuklar yüzme, koşu gibi farklı spor dallarına teşvik edilmeli"

Bunun önüne geçmenin mümkün olduğunu dile getiren Şen, "Aileler ve öğretmenler çocukları yüzme, koşu gibi farklı spor dallarına teşvik etmelidir. Spor, çocukları fıtıktan korumanın yanı sıra beyne yeterli kan gitmesini sağlayarak zihinsel gelişimi ve çözüm odaklı düşünmeyi de destekler. Gençlerimizi bu rahatsızlıklardan korumak için sporu onların hayatına erken yaşlardan itibaren yerleştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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